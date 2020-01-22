IT-специалисты рассказали геймерам, как не стать жертвами мошенников

Нередко киберпреступники используют уязвимости в игровых сервисах для похищения банковских данных из учетных записей игроков.

Специалисты международной IT-компании – разработчика антивирусного программного обеспечения ESET рассказали геймерам, как обезопасить себя от киберпреступников на фоне растущей монетизации этого бизнеса и, как следствие, учащения случаев мошенничества в этой сфере.

Соответствующая информация размещена на сайте компании.

«Игровая индустрия становится более привлекательной для киберпреступников. Среди причин, которые этому способствуют — постоянный рост количества любителей игр, широкий спектр методов монетизации атак и большие суммы, направленные в эту отрасль. Все чаще появляются сообщения, что геймеры стали жертвами атак злоумышленников», - говорится в сообщении.

По данным IT-специалистов ESET, нередко киберпреступники используют уязвимости в игровых сервисах для похищения банковских данных из учетных записей геймеров. Также мошенники могут маскировать рекламное программное обеспечение под легитимные приложения.

Во избежание подобных рисков, эксперты в сфере IT рекомендуют игрокам использовать только надежные ресурсы для загрузки игр, поскольку на неофициальных сайтах или форумах существует высокая вероятность заражения вредоносным программным обеспечением. При регистрации на форумах, игрокам следует публиковать не реальную личную информацию, а использовать псевдонимы. Также специалисты советуют не добавлять в список друзей незнакомых людей, поскольку среди них могут оказаться злоумышленники, которые занимаются похищением криптовалюты, троллингом или перепродажей игровых ресурсов в реальном мире.

Также компания ESET напомнила о важности использования многоуровневого антивирусного программного обеспечения.

«При использовании современных игр, которые потребляют большое количество системных ресурсов устройства, важно, чтобы программа для защиты не влияла на производительность и не мешала надоедливыми уведомлениями или всплывающими окнами. Решение ESET Smart Security Premium имеет встроенный игровой режим и автоматически переходит в фоновый режим, после запуска любой программы на полный экран. Все обновления и оповещения откладываются для экономии ресурсов для игр и отображения видео», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, ранее IT-специалисты ESET представили основные тенденции развития киберугроз в 2020 году.

По данным ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Компания ESET – ведущий разработчик решений в области компьютерной безопасности и эксперт в сфере IТ-безопасности. Компания была основана в 1992 году в Словакии и на сегодня представлена более, чем в 180 странах мира.