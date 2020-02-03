В сети показали ранний дизайн Тварей из Death Stranding (фото)

Изначально монстры были более устрашающими и гротескными.

На Reddit появились фотографии из артбука по Death Stranding, на которых изображены неиспользованные варианты дизайна для Тварей (BT в оригинале) - монстров, с которыми сталкивается главный герой.

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Фото опубликовал пользователь с ником Belakor110.

Оказалось, что первоначально Твари были более устрашающими и гротескными по сравнению с монстрами, которые попали в финальную версию игры. На некоторых фотографиях они похожи на гидр, медведей и волков.

Напомним, геймдизайнер Death Stranding Хидео Кодзима в своем аккаунте в Twitter заявил, что работает над созданием новой игры.