В сети показали ранний дизайн Тварей из Death Stranding (фото)
15:14, 03 февраля 2020Игры
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Изначально монстры были более устрашающими и гротескными.
В сети показали ранний дизайн Тварей из Death Stranding / www.playstation.com
На Reddit появились фотографии из артбука по Death Stranding, на которых изображены неиспользованные варианты дизайна для Тварей (BT в оригинале) - монстров, с которыми сталкивается главный герой.
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Фото опубликовал пользователь с ником Belakor110.
Оказалось, что первоначально Твари были более устрашающими и гротескными по сравнению с монстрами, которые попали в финальную версию игры. На некоторых фотографиях они похожи на гидр, медведей и волков.
Концепт Тварей из Death Stranding / imgur.com
Артбук по Death Stranding / imgur.com
Ранний дизайн Тварей из Death Stranding / imgur.com
Напомним, геймдизайнер Death Stranding Хидео Кодзима в своем аккаунте в Twitter заявил, что работает над созданием новой игры.
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