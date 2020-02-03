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В сети показали ранний дизайн Тварей из Death Stranding (фото)

15:14, 03 февраля 2020
Игры
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В сети показали ранний дизайн Тварей из Death Stranding / www.playstation.com

На Reddit появились фотографии из артбука по Death Stranding, на которых изображены неиспользованные варианты дизайна для Тварей (BT в оригинале) - монстров, с которыми сталкивается главный герой.

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Фото опубликовал пользователь с ником Belakor110.

Оказалось, что первоначально Твари были более устрашающими и гротескными по сравнению с монстрами, которые попали в финальную версию игры. На некоторых фотографиях они похожи на гидр, медведей и волков. 

Концепт Тварей из Death Stranding / imgur.com
Артбук по Death Stranding / imgur.com
Ранний дизайн Тварей из Death Stranding / imgur.com

Напомним, геймдизайнер Death Stranding Хидео Кодзима в своем аккаунте в Twitter заявил, что работает над созданием новой игры.

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