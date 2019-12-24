Создатель Death Stranding Хидео Кодзима начал работать над новой игрой

Культовый геймдизайнер намекнул о своем новом проекте.

Геймдизайнер Death Stranding Хидео Кодзима в своем аккаунте в Twitter заявил, что работает над созданием новой игры.

«Работаю над новым концептом, пока никого нет в офисе», - написал Кодзима и приложил к посту фото своего рабочего стола.

Игроки уже начали строить теории о следующей игре на основе содержимого рабочего стола Кодзимы. Ведь по традиции японский геймдизайнер любит оставлять скрытые подсказки. На фотографии пользователи заметили плеер Sony Walkman, резиновую уточку, выпуск журнала Wired, слепок лица Нормана Ридуса и многое другое.

Так как ранее ходили слухи о том, что студия Kojima Productions пытается договориться с Konami о создании полной версии отмененной Silent Hills, фанаты предположили, что именно о разработке этой игры намекает Кодзима. Тем более что в демоверсии проекта под названием P.T. сыграл актер Норман Ридус.

Тизер Silent Hills