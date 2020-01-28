"Кровная вражда" – игра по вселенной «Ведьмака» вышла на Nintendo Switch

Сражаться за королеву Мэву можно теперь и на портативной приставке.

Компания CD Projekt RED выпустила на Nintendo Switch еще одну игру по вселенной The Witcher. Ей оказалась ролевая игра «Кровная вражда: Ведьмак. Истории».

О чем «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»

«Кровная вражда: Ведьмак. Истории» – это традиционная изометрическая компьютерная ролевая игра с исследованием локаций, диалогами и сюжетными развилками. Ее отличительной особенностью являются сражения, построенные на измененной механике карточной коллекционной игры «Гвинт». По сюжету Мэва – королева Лирии и Ривии после предательства родного сына отправляется в изгнание, чтобы заняться партизанской деятельностью и собрать силы, для того, чтобы вернуть корону и остановить вторжение Нильфгаарда.

Трейлер «Кровной вражды»

Игра вышла в конце 2018 года на ПК, PS4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic игра получила 85 баллов. Ее хвалили за интересный сюжет, который дает возможность вернуться поклонникам «Ведьмака» в любимую вселенную. Однако хватало и критики. В целом ругали «Кровную вражду» за несбалансированный геймплей и слабых соперников, благодаря которым игрокам легко было побеждать в сражениях.

«Кровная вражда: Ведьмак. Истории» уже доступна на Nintendo Switch и обойдется игрокам в 510 грн.

Напомним, в октябре 2019 года студия CD Projekt RED выпустила на Nintendo Switch игру «Ведьмак 3: Дикая Охота».