Последнее дополнение к Metro Exodus выйдет 11 февраля

Издатель подтвердил дату выхода.

Украинские разработчики из студии 4A Games выпустят сюжетное дополнение «История Сэма» для игры Metro Exodus 11 февраля. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил российский издатель игры, компания «Бука».

«Просто и без лишних слов: дополнение «История Сэма» для «Метро: Исход» выйдет 11 февраля 2020 года», - написали представители компании. Однако вскоре пост был удален.

Ранее эту дату на своем официальном сайте называли и сами разработчики, но позже также удаляли эту новость. Однако сегодня, после утечки информации от издателя студия 4A Games все же решила официально подтвердить дату выхода последнего обновления.

Напомним, последнее дополнение под названием «История Сэма» расскажет о бывшем морском пехотинце из охраны американского посольства в Москве, который пытается добраться домой в США. Сэм оставит поезд «Аврора», на котором герои путешествовали по разрушенной России и в поисках пути домой попадет во Владивосток. Разработчики прошлой осенью уже показывали кадры из дополнения, в котором был виден разрушенный Золотой мост Владивостока.

О чем Metro Exodus

Metro Exodus – это третья часть украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Действие игры происходит в 2035 году на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны более 20 лет назад. Главный герой Артем, с группой выживших рейнджеров ордена «Спарты» отправляется в путешествие из метрополитена Москвы на модифицированном поезде «Аврора» и едет далеко на восток в поисках нового места для жизни.