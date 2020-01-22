Завтра в Epic Games Store игрокам дадут уникальную головоломку

Игру The Bridge пользователи смогут получить бесплатно с 23 по 30 января.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store завтра начнется раздача уникальной головоломки The Bridge. Получить игру бесплатно пользователи смогут до 30 января.

Что такое The Bridge

The Bridge – это пространственная головоломка, действие которой происходит в мире, вдохновленном творчеством нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера. Этот мир отличается невозможной архитектурой и выполнен в стиле нарисованных вручную черно-белых литографий. Игроку предстоит разгадать 48 уникальных головоломок, к каждой из которых требуется особый подход.

Трейлер The Bridge

Игра The Bridge вышла в 2013 году на ПК. Позже ее релиз состоялся на консолях PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Playstation Vita, Nintendo Wii U и Switch. На агрегаторе рецензий Metacritic версия игры для ПК получила 74 балла от критиков и 76 баллов от игроков.