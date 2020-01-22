Илон Маск интересуется, хотят ли владельцы Tesla играть в машине в «Ведьмака»

Предприниматель устроил опрос в Twitter.

Американский предприниматель Илон Маск поинтересовался у владельцев электрокаров Tesla, хотят ли те играть в The Witcher на бортовом компьютере своих автомобилей. Соответствующий опрос он сделал в своем аккаунте в Twitter.

На момент публикации в опросе приняли участие более 175 тысяч человек. Почти 85% из проголосовавших положительно отнеслись к идее переноса игры на компьютер машины Tesla.

Илон Маск также напомнил, что владельцы Tesla всегда могут посмотреть сериал «Ведьмак» от Netflix в своем автомобиле.

Напомним, ранее Илон Маск уже анонсировал выход на бортовой компьютер электромобиля Tesla портированных версий игр Cuphead и Stardew Valley. Их можно будет запустить с помощью сервиса Tesla Arcade. В нем уже доступны классические игры из библиотеки компании Atari: Asteroids, Lunar Lander и другие. Все эти игры можно будет запустить в любой модели электромобиля Tesla, но только если он припаркован.