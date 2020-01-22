Две части Half-Life все-таки стали бесплатными

Пользователи смогут бесплатно играть в Half-Life только до марта.

В магазине цифровой дистрибуции Steam первые две части Half-Life стали временно бесплатными. Соответствующую акцию официально запустила компания Valve.

Две основные игры серии Half-Life, а также два эпизода будут доступны пользователям бесплатно до выхода Half-Life: Alyx. Игры не останутся в библиотеке пользователей и по окончании события будут доступны только тем, кто их купил.

Трейлер Half-Life: Alyx

Напомним, уведомления об этой акции игроки получили еще вчера, однако само событие тогда запущено не было. Теперь же Valve официально заявили о том, что франшиза стала доступной всем игрокам, чтобы они смогли подготовиться к релизу Half-Life: Alyx. Новая часть во вселенной Half-Life выйдет в марте этого года. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и шлемов на Windows Mixed Reality. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки