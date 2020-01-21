До выхода Alyx игроки получат бесплатно все части Half-Life

Компания Valve раньше времени сообщила об акции.

Сегодня пользователи Steam получили уведомление о возможности бесплатно сыграть в коллекцию игр Half-Life. Такая акция должна была продлиться до релиза Half-Life: Alyx.

Однако компания Valve оперативно удалила сообщение вместе с соответствующей страницей события. Скорее всего, произошла ошибка и разработчики раньше запланированного времени разослали уведомления.

Такой текст получили пользователи Steam: «В Half-Life Collection теперь можно сыграть бесплатно до выхода Half-Life: Alyx». Cтоит отметить, что в магазине цифровой дистрибуции Steam нет сборника игр Half-Life c подзаголовком Collection. Вместо него есть набор Complete, куда входят обе части Half-Life со всеми дополнениями.

Трейлер Half Life: Alyx

Напомним, Half Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и ряд шлемов на Windows Mixed Reality. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением — подбирать оружие на расстоянии, и решать головоломки. Прохождение игры займет 15 часов.