В сеть попали "живые" фото Xbox Series X

Раньше пользователи видели новый Xbox только на рендерах.

В декабре Microsoft представила свою новую консоль Xbox Series X. Ее дизайн пользователи могли оценить только по рендерам. Однако сейчас появились «живые» фото новой игровой системы от Microsoft. Они были опубликованы на форуме NeoGAF.

На первом фото показана лицевая сторона нового Xbox, где разместились дисковый привод, световой индикатор, кнопка питания и порт USB.

Но пользователей больше заинтересовало второе фото, где видна задняя сторона Xbox Series X. Тут можно заметить два порта USB, оптический аудиовыход, Ethernet-порт, разъем питания и порт HDMI. По бокам имеются отверстия для вентиляции и большой прямоугольный разъем по центру. Как отметил журналист Брэд Самс, известный своими инсайдами о Microsoft, этот разъем предназначен для диагностики консоли и в потребительской версии его не будет.

Напомним, Xbox Series X поступит в продажу в конце 2020 года. В Microsoft пообещали, что игроки смогут покупать одни и те же игры на Xbox One и Xbox Series X, при этом свои достижения и прогресс в игре можно будет легко перенести с одного поколения на другое. В стартовую линейку игр новой консоли войдет продолжение приключенческого темного фэнтези, основанного на кельтской и скандинавской мифологии - Hellblade 2.