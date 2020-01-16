Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь

Разработчики говорят, что им нужно еще немного времени, чтобы довести игру до совершенства.

Студия CD Projekt RED перенесла выход Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года. Об этом сооснователь CD Projekt Марчин Ивински и ее глава студии Адам Бадовски сообщили в Twitter.

Изначально релиз игры был запланирован на 16 апреля, однако разработчики заявили, что им нужно еще немного времени, чтобы исправить все недочеты и довести игру до совершенства. «Сейчас мы достигли этапа, когда игра уже завершена и играбельна, но над ней еще необходимо поработать. Найт-Сити — огромный город, полный историй, контента и мест, где можно побывать. Но из-за масштаба и сложности нам нужно больше времени на тестирование, устранение ошибок и полировку. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей. И задержка релиза даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», - отметили разработчики в сообщении.

Трейлер Cyberpunk 2077

О чем Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.