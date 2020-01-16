Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на сентябрь
Студия CD Projekt RED перенесла выход Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 17 сентября 2020 года. Об этом сооснователь CD Projekt Марчин Ивински и ее глава студии Адам Бадовски сообщили в Twitter.
Изначально релиз игры был запланирован на 16 апреля, однако разработчики заявили, что им нужно еще немного времени, чтобы исправить все недочеты и довести игру до совершенства. «Сейчас мы достигли этапа, когда игра уже завершена и играбельна, но над ней еще необходимо поработать. Найт-Сити — огромный город, полный историй, контента и мест, где можно побывать. Но из-за масштаба и сложности нам нужно больше времени на тестирование, устранение ошибок и полировку. Мы хотим, чтобы Cyberpunk 2077 стала главным достижением текущего поколения консолей. И задержка релиза даст нам те драгоценные месяцы, которые необходимы нам, чтобы достичь идеала», - отметили разработчики в сообщении.
Трейлер Cyberpunk 2077
О чем Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 – это игра в жанре action/RPG с видом от первого лица, созданная по мотивам настольной игры «Киберпанк 2020». Сюжет сконцентрируется вокруг персонажа по имени V (Ви), который живет в городе будущего – Найт-Сити. Внешность и пол главного героя игроки смогут выбрать сами. Также геймеры смогут выбрать ряд игровых классов с возможностью их комбинирования. Одного из героев игры – персонажа по имени Джонни Сильверхенд сыграет звезда Голливуда Киану Ривз.