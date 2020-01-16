Создатель God of War проговорился о дате показа Playstation 5

Геймдизайнер Дэвид Яффе заявил, что Sony презентуют новую консоль в следующем месяце.

Американский геймдизайнер Дэвид Яффе, известный как автор God of War и Twisted Metal рассказал, когда компания Sony покажет свою новую консоль – Playstation 5. По словам разработчика, показ PS5 состоится в феврале.

На своей странице в Twitter Дэвид Яффе обсуждал почему Sony пропускает выставку E3 2020. Позже разработчик добавил, когда именно покажут Playstation 5. «PS5 покажут менее чем через четыре недели. Sony отлично знает, что энтузиасты следят за любой, даже самой минимальной информацией и что сейчас на публике о новом поколении консолей говорит только Microsoft. Правда, это легко изменить, когда Sony начнет показывать свою консоль (если, конечно, анонс будет успешным)», - отметил Яффе.

Исходя из слов разработчика, показ Playstation 5 состоится 15-16 февраля. В эти дни, в Нью-Йорке будет подходить к завершению собственное мероприятие Sony под названием Playstation Experience 2020. Ожидается, что по окончании выставки состоится конференция Playstation Meeting, на которой японская компания представит консоль Playstation 5. Именно так, в феврале 2013 года на Playstation Meeting была показана приставка Playstation 4.