Metro Redux выйдет на Nintendo Switch

Релиз игры на гибридной приставке состоится 28 февраля.

Украинская студия 4A Games анонсировала выход первых двух частей своего шутера Metro на гибридную консоль Nintendo Switch. Релиз сборника Metro Redux состоится 28 февраля.

Трейлер Metro Redux для Nintendo Switch

В Metro Redux войдут две первые части игры: Metro 2033 и Metro: Last Light, а также все дополнения к ним. Портированием игр для консоли Switch занималась сама студия 4A Games. По словам разработчиков, весь контент поместится на картридже размером 16 ГБ.

Для Metro Redux уже открыт предзаказ.

Напомним, Metro Redux – это ремастер первых двух частей украинского шутера от первого лица основанного на серии романов Дмитрия Глуховского. Сюжет игры разворачивается в постапокалиптической московской подземке, где люди укрылись после ядерной войны.