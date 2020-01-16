В Star Wars Jedi: Fallen Order вышел патч с бонусами для игроков

Обновление исправило фоторежим, который уничтожал ракеты в игре.

В игре Star Wars Jedi: Fallen Order вышел новый патч. Свежее обновление исправило ошибки и разблокировало бонусы для игроков, которые раньше давались только за предзаказ.

Основные изменения коснулись фоторежима игры. Инструмент для снимков появился в Jedi: Fallen Order еще 11 декабря, но его использование активировало странный баг. Так, если включить фоторежим в момент, когда в главного героя летит ракета, и навести камеру на эту ракету, то она взорвется. То есть с помощью фотомода пользователи могли уничтожать снаряды, летящие в них. С обновлением фоторежим стал работать корректно.

Вот как фоторежим уничтожал ракеты

Также с патчем игрокам стали доступны такие бонусы:

Оранжевый цвет для светового меча;

Рукоять меча из битвы при Умбаре;

Рукоять меча из битвы при Майгито;

Облик «Пчела» для BD-1;

Золотой облик для корабля «Богомол».

О чем Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order – это action-adventure от третьего лица во вселенной Звездных Войн. Действия Fallen Order разворачиваются после событий третьего эпизода киносаги «Звездные войны». Главный герой игры - молодой падаван Кэл Кестис, которому удалось выжить после уничтожения «Ордена джедаев».

Трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Напомним, игра вышла 15 ноября на ПК, PS4 и Xbox One. На агрегаторе рецензий Metacritic ПК-версия игры получила 81 балл от критиков и 8.1 балла от игроков. Версии игры для консолей получили от критиков на один балл меньше.