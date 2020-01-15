NAVI лишилась своих главных спонсоров

Украинская киберспортивная организация прекратила сотрудничество с компаниями GG.BET и HyperX.

Украинская киберспортивная организация NAVI прекратила сотрудничество с двумя своими основными спонсорами - букмекерской конторой GG.BET и компанией, которая занимается производством геймерских девайсов - HyperX. Об этом NAVI сообщила на своем официальном сайте.

В своем сообщении СЕО NAVI Евгений Золотарев поблагодарила бывших партнеров за многолетнюю поддержку. «Это однозначно грустный день для клуба, так как мы прощаемся с двумя нашими многолетними и верными партнерами, компаниями GG.BET и HyperX. Ребята из GG.BET стали нашими партнерами 3 года назад, поверив в клуб в далеко не самый легкий для него период, за что мы всегда будем им безмерно благодарны. С HyperX у нас вообще чуть менее чем 10-летняя история, ведь еще будучи компанией Kingston они стали одними из первых глобальных партнеров NAVI в далеком 2011-м. Я хочу сказать спасибо за веру в клуб и высочайший уровень профессионализма и надежности вас как партнеров», - написал Золотарев.

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Также Золотарев отметил, что в ближайшие дни будет объявлено, какая компания станет новым титульным партнером организации NAVI.