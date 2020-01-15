Из-за Half-Life: Alyx игроки скупили все шлемы Valve Index

Всего несколько комплектов еще осталось в свободной продаже, но только в Японии.

В марте этого года состоится релиз долгожданной игры Half-Life: Alyx, которая в первую очередь предназначена для шлемов виртуальной реальности Valve Index. Однако самих устройств от компании Valve в свободной продаже почти не осталось.

Как сообщили в издании Road To VR, шлемы виртуальной реальности Index раскупили во всем мире. Официально Valve Index продается в 31 стране, однако из-за ажиотажа вокруг скорого выхода Half-Life: Alyx игроки скупили почти все устройства. Всего несколько комплектов еще осталось в свободной продаже, но только в Японии.

Компания Valve знает о резком повышении спроса на VR-устройства и предлагает пользователям подписаться на новостную рассылку, в которой будут сообщать о новых поставках. В компании явно не ожидали такого спроса, но заверили, что сделают все возможное, чтобы выпустить больше шлемов виртуальной реальности перед релизом Half-Life: Alyx.

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Стоит также отметить, что Valve Index – это не единственные шлемы виртуальной реальности, в которых можно будет сыграть в Half-Life: Alyx. С игрой будут также совместимы HTC Vive, Oculus Rift и ряд шлемов на Windows Mixed Reality. Однако Valve разрабатывала игру в первую очередь для своих шлемов Index. Это одни из лучших VR-шлемов, у которых к тому же имеются самые высокотехнологичные контроллеры из всех, что есть на рынке. Основная фишка контроллеров Index – это 87 разных сенсоров, которые максимально точно отслеживают не только положение каждого пальца, но и силу сжатия. Эта особенность будет использоваться в Half-Life: Alyx.