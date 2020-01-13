Победителем турнира WePlay! Bukovel Minor 2020 по Dota 2 стала команда Nigma

Команда заработала $72 тысячи и получила слот на чемпионат DreamLeague Leipzig Major.

Вчера, 12 января в Буковеле завершился чемпионат по игре Dota 2 под названием WePlay! Bukovel Minor 2020. Восемь команд разыграли $300 тысяч, 660 очков DPC, а также слот на турнир DreamLeague Leipzig Major.

Чемпионами турнира стали игроки из европейской команды Nigma. В гранд-финале они обыграли китайских киберспортсменов из команды Royal Never Give Up со счетом 3:1. Таким образом Nigma заработала $72 тысячи, 140 очков DPC и слот на турнир DreamLeague Leipzig Major, который пройдет в Германии с 18 по 26 января.

Напомним, капитаном команды Nigma является немецкий профессиональный игрок в Dota 2 и чемпион мира 2017 года Куро Салехи Тахасоми. За свою карьеру он сыграл в таких командах, как Virtus.pro, Team Secret, Team Liquid и NAVI.В составе украинской команды он выступал на The International 2013. Тогда NAVI удалось дойти до финала, но в результате они уступили победу шведской команде Alliance. После The International 2014 Куро Салехи Тахасоми покинул состав украинской киберспортивной команды по Dota 2.