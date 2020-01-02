В Epic Games Store раздают бесплатно две части игры Darksiders и спортивный симулятор Steep

Получить игры бесплатно можно до 9 января.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store проходит акция, в рамках которой игроки могут получить бесплатно три игры: Darksiders Warmastered Edition, Darksiders 2 Deathinitive Edition, а также спортивный симулятор Steep.

Darksiders Warmastered Edition – это игра в жанре слешер, которая рассказывает о Войне – одном из всадников Апокалипсиса. Он должен установить перемирие в битве между раем и адом.

Darksiders 2 Deathinitive Edition – продолжение первой игры, в которой главным героем стал другой всадник Апокалипсиса – Смерть. Герой решает искупить грехи протагониста первой части и воскресить уничтоженное человечество.

Steep – это спортивный симулятор, в котором игроки могут кататься на сноуборде по заснеженным Альпам.

Игроки могут получить бесплатно все три игры до 9 января.