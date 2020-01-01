Утечка. Новый Xbox будет мощнее чем Playstation 5

Раскрыты характеристики консолей следующего поколения.

На днях технические аналитики в Digital Foundry подтвердили раннюю утечку о характеристиках консолей следующего поколения. Согласно их данным приставка от Microsoft под названием Xbox Series X может быть мощнее чем Playstation 5.

Характеристики PS5

- 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;

- Видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц (примерно 9,2 терафлопса);

- Оперативная память формата GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБит/c (возможно, 512 ГБит/c). Объем памяти неизвестен;

- В «утечке» также упоминаются три режима работы процессора — Gen2, Gen1 и Gen0. Характеристики последних двух совпадают с PS4 Pro и базовой PS4. Судя по всему, это может быть та самая аппаратная поддержка обратной совместимости.

Характеристики Xbox Series X

- 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками;

- Видеокарта AMD Radeon Navi с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц (примерно 12 терафлопс);

- Оперативная память формата GDDR6 с пропускной способностью 560 ГБит/c. Объем памяти неизвестен;

- В характеристиках также упоминается аппаратное ускорение трассировки лучей, технология Variable Rate Shading (VRS) и число шейдеров — 3584.

Трейлер Xbox Series X

В Digital Foundry также отметили, что выводы о мощностях консолей делать пока рано, так как компании официально еще не рассекретили их характеристики. А поскольку ни Sony, ни Microsoft еще не начали массовое производство консолей, то их компоненты могут измениться.