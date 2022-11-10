Соглашения являются частью ответа ЕС на сбои в транспортных секторах Украины и Молдовы

Европарламентарии одобрили соглашение между Европейским союзом, Украиной и Молдовой относительно упрощения перевозки грузов. Данное решение позволит наладить грузовое транспортное сообщение, нарушенное из-за полномасштабного вторжения России.

"Поскольку украинское воздушное пространство было закрыто для гражданских перевозок, а морской экспорт сильно ограничен, Украине необходимо найти альтернативные пути автомобильного транспорта для экспорта своих запасов зерна, топлива, продуктов питания и других соответствующих товаров. Так же страдает Молдова, которая нуждается в альтернативных транзитных маршрутах через ЕС и помощи в транзите украинских товаров через свою территорию", - говорится в сообщении на сайте Европейского парламента.

Новые договора заменят те, что были подписаны ранее. Документы временно разрешат перевозчикам Украины, Молдовы и ЕС осуществлять транзит через указанную территорию и работать без соответствующих разрешений.

Видео дня

Также соглашение позволит украинским водителям использовать свои водительские права и сертификаты для въезда в ЕС без оформления международного водительского удостоверения.

Транспортные перевозки во время войны - что известно

В июне текущего года ЕС и Украина подписали соглашение о грузовых перевозках.

Договор отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для перевозок в ЕС, что позволяет бесперебойно экспортировать продукцию из Украины.

Срок действия соглашения - год. Документ вступил в силу с 29 июня.

12 октября в Министерстве инфраструктуры сообщили, что Украина для осуществления международных автоперевозок получила 100 дополнительных базовых квот на 2023 год.

Вас также могут заинтересовать новости: