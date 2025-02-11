Скорее всего, исследователи никогда не узнают, кем именно была эта женщина.

Спустя почти 125 лет после того, как известный испанский художник Пабло Пикассо нарисовал портрет друга-скульптора, высокотехнологичные инструменты визуализации обнаружили еще один портрет, который был скрыт под ним. На нем изображена женщина, контуры ее головы и тела видны четко, пишет Forbes.

Что известно о картине

Картина "Портрет Матеу Фернандеса де Сото" датируется 1901 годом, началом известного Голубого периода Пикассо, который стал поворотным моментом в его карьере.

"Дальнейший анализ картины мог бы рассказать больше о женщине на скрытом портрете, но мы, возможно, никогда не узнаем, кем она была. Как и многие художники того времени и раньше, Пикассо часто использовал полотна повторно из-за финансовых трудностей. Скрытый портрет Пикассо показывает, как наука и технологии позволяют заглянуть вглубь слоев старой картины, раскрывая тайны как об искусстве, так и о художнике", - говорится в материале.

Видео дня

Ученым удалось обнаружить портрет женщины благодаря передовым технологиям инфракрасной и рентгеновской визуализации, которые позволили четко разглядеть ее пальцы и изогнутые плечи, а также волосы, которые завязаны в шиньон (модная прическа в Париже в начале 20 века". Сейчас личность женщины остается неизвестной, однако она напоминает женщин, которых Пикассо рисовал примерно в то же время.

"Она могла быть моделью, подругой или даже любовницей, позирующей для одного из красочных импрессионистических изображений ночной жизни Парижа, написанных Пикассо, или меланхоличной женщиной, сидящей в баре", - отметили в заявлении Института искусств Курто, колледжа Лондонского университета, специализирующегося на истории искусства и консервации.

В Forbes напомнили, что во время Голубого периода Пикассо перешел от красочных картин к более мрачному стилю. Тогда художник отмечал, что самоубийство его друга Карлеса Казагемаса побудило его к переходу на более темную палитру.

Также известно, что Пикассо часто использовал полотна повторно, чтобы сэкономить деньги, однако он избегал забеливания предыдущих изображений, когда закрашивал их, используя процесс рисования слой за слоем.

"Манера Пикассо превращать одно изображение в другое и быть стилистическим перевертышем станет определяющей чертой его искусства, которая помогла ему стать одной из гигантских фигур в истории искусства", - подчеркивает заместитель директора Галереи Курто Барнаби Райт.

Другие интересности об искусстве

Ранее было названо пять самых дорогих картин в мире. В этот перечень вошли работы Леонарда да Винчи, Виллема де Кунинга, Поль Сезанна, Поль Гоген, а также Джексона Поллока.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что всемирно известная картина "Мона Лиза", которую написал Леонардо да Винчи, переедет в собственную комнату в Лувре. По его словам, это должно облегчить проблему переполненности музея, который ежегодно принимает почти девять миллионов посетителей.

Вас также могут заинтересовать новости: