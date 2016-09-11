На 93-м году жизни скончалась медсестра с известной фотографии "Поцелуй на Таймс-сквер"

По словам сына Джошуа Фридмана, женщина умерла еще в четверг, 8 сентября, в Вирджинии. Она была больна пневмонией, сообщает РБК со ссылкой на Daily News.

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Как известно, снимок ​«Поцелуй на Таймс-сквер» был сделан фотографом Альфредом Эйзенштадтем утром 14 августа 1945 года, когда было объявлено о победе над Японией. Как утверждала Фридман, в те годы работавшая помощницей дантиста, поцелуй был внезапным и спонтанным. «Это не был мой выбор. Молодой человек просто подошел и схватил меня!» — говорила она. Впрочем, как отмечает Daily News, в будущем Фридман и моряк Мендоса стали добрыми приятелями и даже обменивались открытками на Рождество, после того как встретились в 1980-х.

JUST IN: Greta Zimmer Friedman, nurse in iconic Times Square sailor-kiss photo dead at 92 https://t.co/QtM9OAuGj7pic.twitter.com/oNirqE8XL4 — New York Daily News (@NYDailyNews) September 10, 2016

Фридман и Мендоса — не единственные, кто заявлял о том, что на знаменитой фотографии изображены именно они. В 1980 году фотографу написала письмо воспитательница из Лос-Анджелеса Эдит Шейн, она утверждала, что является «той самой девушкой с фотографии». Шейн умерла в 2010 году в возрасте 91 года. На роль «моряка» помимо Мендосы претендовали также Карл Мускарелло и Гленн Макдаффи.