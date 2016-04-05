В Сирии сбили самолет армии Асада – СМИ (фото, видео)

К югу от сирийского Алеппо был сбит военный самолет. Об этом сообщила базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека.

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По информации Обсерватории, которую цитирует AlArabiya, информатор организации видел шлейф дыма, прежде чем самолет упал в Талат аль-Исс. Отмечается, что этот район недавно захватили связанные с Аль-Каидой боевики. В последнее время их бомбардировали сирийская и российская авиация.

Как сообщает в Twitter Conflict News со ссылкой на ряд местных СМИ и сообщения в соцсетях, пилот успел катапультироваться, но был взят в плен. Сбитым самолетом считают Су-22.

PHOTOS: Moment of Syrian regime war plane crashing after being shot down by opposition #Syria - @AEJKhalilpic.twitter.com/M64uv5bEFD — Conflict News (@Conflicts) April 5, 2016

Агентство Baladi news обнародовало видео, на котором видно, как катапультируется пилот.

В свою очередь Syrian Mirror News представило запись, на которой пилота якобы берут в плен. В описании агентство указывает, что он был "арестован".

Сегодня стало известно, что в Сирии был сбит военный самолет, на тот момент ни его модель, ни принадлежность не уточнялись.