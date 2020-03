Newsweek: Самая маленькая ядерная война вызовет глобальный голод

Ученые считают, что охлаждение климата после ядерного удара приведет к потере урожаев в высоких широтах планеты на много лет.

Ядерная война, в которой будет применено менее 1% имеющихся в мире арсеналов, приведет к негативным последствиям "невиданных масштабов" для глобальной безопасности. Такой конфликт сильно повлияет на окружающую среду, вызвав резкое охлаждение планеты. Он вызовет хаос в глобальной системе производства продовольствия.

Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторами выступила группа ученых во главе с Йонасом Йегермайером из Университета Чикаго и Института космических исследований имени Гаддарда в центре полетов NASA. Команда оценила потенциальные последствия гипотетического ядерного конфликта, ограниченного одним регионом на планете. Для этого они использовали климатические, аграрные и экономические компьютерные модели.

"Прямо сейчас идет новая гонка ядерных вооружений. Многие страны инвестируют в обновление своих арсеналов", - сказал Йегермайер.

"Все соглашения, которые контролируют ядерное оружие, уже устарели. Одно соглашение прекратило действие через два месяца после президентских выборов в США без каких-либо усилий его восстановить. В Южной Азии напряжение чрезвычайно высокое и за последнее время оно неоднократно усиливалось. Пакистан и Индия, а также Китай и КНДР усиливают ядерную гонку вооружений", - добавил ученый.

Однако, несмотря на все тенденции, никто до сих пор не имел понимание того, какое косвенное влияние региональная ядерная война будет иметь на продовольственную безопасность в мире.

"Теперь у нас есть технологические возможности сделать точный пересмотр расчетов времен ранней Холодной войны, но в современном политическом контексте", - пояснил Йегермайер.

"Мой опыт касается оценок влияния климатических изменений на глобальные продовольственные системы. Хоть мы обычно изучаем глобальное потепление, вопрос о том, как резкое охлаждение повлияет на урожаи и продовольственные системы остается без ответа. А поэтому он чрезвычайно интересен с научной точки зрения", - пояснил он.

Сценарий потенциальной ядерной войны, который оценивали ученые, включает использование 100 бомб мощностью 15 килотонн, что примерно равно той, которую армия США сбросила на Хиросиму во время Второй мировой войны. Хоть это и кажется довольно большой цифрой, на самом деле это лишь 0,7% от глобального арсенала или 30% от запасов ядерного оружия Индии и Пакистана вместе взятых.

Согласно выводам ученых, такой конфликт приведет к массовым пожарам, в ходе которых в верхние слои атмосферы попадет 5 миллионов тонн углерода. Шок для мирового климата от этих событий будет больше, чем после исторически важных вулканических извержений. Одним из таких было извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году, которое повлекло потерю урожаев, голод и экономические проблемы. Важно то, что средняя глобальная температура сократится почти на 2 градуса по Цельсию. А количество осадков в мире уменьшится на 8% на следующие 5 лет после войны.

"Если коротко, выбросы сажи от пожаров поднимутся в стратосферу и за считанные недели разойдутся по всему миру. Они не осядут очень долго. По нашим подсчетам, на это уйдет 10-15 лет", - пояснил Йегермейер.

"Сажа частично заблокирует солнечный свет, что сократит температуру воздуха на поверхности, а также поступления солнечного излучения. Это также изменит закономерности в осадках в мире", - добавил ученый.

Все эти факторы приведут к потере производительности урожаев. Особенно это почувствуют страны в высоких широтах. Снижение температур может пойти на пользу посевам в тропических регионах. Но на высоких широтах это будет катастрофа. Таким образом, даже небольшая ядерная война нанесет серьезный ущерб глобальному производству продовольствия.