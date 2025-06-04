Продолжаются тяжелые бои с захватчиками.

Оккупационная армия Российской Федерации имеет новые продвижения на фронте, захватчикам удалось захватить два населенных пункта.

Об этом свидетельствует обновленная карта украинского аналитического проекта DeepState. В его Telegram-канале сообщается, что россияне оккупировали Андреевку и Водолаги Сумской области, а также продвинулись возле поселка Яблоновка. Кроме того, войска РФ имеют продвижение вблизи Дилиевки Донецкой области.

В Генеральном штабе Вооруженных сил эту информацию не подтверждали. Согласно последней сводке, с начала суток на фронте произошло 134 боевых столкновения.

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Ситуация на Сумщине

Как известно, Россия активизировала наступление на Сумщине, сосредоточив значительные силы на этом направлении. Перед этим в Кремле заявили о планах создать "буферную зону" на границе с Украиной.

В конце мая Сумская областная военная администрация сообщала, что под контролем оккупантов находятся Новенькое и Басовка Юнаковской громады, а также Веселовка и Журавка Хотинской.

А президент Владимир Зеленский сообщал, что РФ сосредотачивает на Сумском направлении более 50 тысяч военных.

Ранее глава Глушковского района Павел Золотарев предложил Путину захватить "по меньшей мере Сумы", чтобы сделать невозможным использование украинской армией артиллерии и дронов для ударов по территории РФ.

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