По словам Майка Джонсона, миллиардер "ужасно ошибается", когда критикует закон Трампа.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон разочарован из-за критики миллиардера Илона Маска относительно "большого прекрасного законопроекта" президента Дональда Трампа. Об этом пишет Business Insider.

"Позвольте мне сказать следующее. Это очень разочаровывает. Я считаю Илона хорошим другом. Он, бесспорно, очень умный человек и сделал много замечательных дел. Но, со всем уважением, мой друг Илон ужасно ошибается относительно одного большого прекрасного законопроекта", - подчеркнул политик.

По словам Джонсона, в понедельник он имел "дружеский разговор" с Маском, во время которого рассказал о преимуществах законопроекта генеральному директору Tesla и SpaceX.

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"Мы с ним разговаривали, кажется, более 20 минут по телефону, и я восхвалял все преимущества законопроекта, и он, кажется, это понял", - отметил спикер Палаты представителей США.

Что известно о законопроекте Трампа

В BI напомнили, что 22 мая республиканцы в Палате представителей приняли законопроект Трампа о налогах и направили его в Сенат. Законодатели от Республиканской партии выразили надежду, что законопроект будет направлен на подпись Трампу 4 июля.

Как сообщили в Комитете по ответственному федеральному бюджету, законопроект Трампа в его нынешнем виде увеличит дефицит бюджета США на 2,5 триллиона долларов в течение следующих 10 лет.

В то же время Илон Маск резко раскритиковал закон Трампа о налогах. Он считает, что такой закон является "отвратительным злом".

"Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете", - сказал миллиардер.

В FT отметили, что президент США сейчас давит на сенаторов-республиканцев, которые обеспокоены из-за пакета мер, предусматривающего снижение налогов, сокращение социальных выплат и увеличение федерального долга.

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