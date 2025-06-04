На время работ по их обезвреживанию будет существенно ограничено движение поездов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Около 20 тысяч человек были эвакуированы из центра немецкого Кельна для обезвреживания трех бомб Второй мировой войны утром 4 июня 2025 года.

Как пишет Der Spiegel, эвакуации подверглись помещения в радиусе 1000 метров места обнаружения бомб в районе Дойц – их заметили накануне: две 20-тонные и одна 10-тонная американской разработки.

Обезвреживание боеприпасов запланировано на сегодня, хотя точное время пока неизвестно, ведь сначала официальные лица должны проверить, все ли помещение действительно пусты – сколько времени это займет, предсказать невозможно.

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"Все зависит от того, насколько успешной будет эвакуация, будет ли население соблюдать правила и все ли покинут радиус эвакуации", – пояснил глава отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов в окружном правительстве Дюссельдорфа Кай Кульшевски.

Глава Управления общественного порядка Кельна Ральф Майер добавил, что центр Кельна является самым густонаселенным во всей Европе.

По словам городских властей, помимо жилых домов, в зоне отчуждения находятся десятки отелей, железнодорожная станция Кельн-Мессе/Дойц, городская ратуша, больница, два дома престарелых, а также множество музеев, кафе и ресторанов. Также закрытие затронет три моста через Рейн и важные транспортные пути, включая южное железнодорожное сообщение с главным вокзалом.

Хотя знаменитый Кельнский собор и главный железнодорожный вокзал города напритив него не входят в зону эвакуации, под нее подпадает мост Гогенцоллернов – самый загруженный железнодорожный мост Германии. Поэтому Deutsche Bahn ожидает "значительных ограничений в местном и междугороднем транспорте в Северном Рейне-Вестфалии".

В частности, пассажирские поезда могут первоначально продолжать движение по мосту Гогенцоллернов после 8 утра, но не будут останавливаться на станции Кельн-Мессе/Дойц. Некоторые поезда, возможно, придется перенаправить, также возможны отмены отдельных поездов. После начала работ по обезвреживанию бомб мост Гогенцоллернов будет закрыт. С этого момента центральный вокзал Кельна больше не будет доступен со стороны Дойца. Судоходство по Рейну также придется временно приостановить. Воздушное пространство будет закрыто на короткое время во время процесса обезвреживания.

В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, крупнейшим городом которой является Кельн, ежегодно находят от 1500 до 2000 бомб времен Второй мировой войны, отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, в марте 2025 года аналогичная ситуация сложилась в Париже, когда бомба времен Второй мировой войны парализовала крупнейший вокзал французской столицы.

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