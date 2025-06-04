Сенатор Блументаль: Дерзкую 'Паутину' можно приравнять к ликвидации бен Ладена

Американский законодатель отметил, что эта операция может изменить позицию Вашингтона в пользу усиления поддержки Киева.

Специальная операция "Паутина" Службы безопасности Украины по дерзости и профессионализму стоит в одном ряду с операцией ликвидации "террориста номер один" Осамы бен Ладена.

Об этом заявил американский сенатор Ричард Блументаль в комментарии Politico. По его словам, эта операция опровергает распространенное заблуждение о якобы проигрыше Украины в войне и может изменить позицию Вашингтона в пользу усиления поддержки Киева.

"Они могут поражать авиабазы за более чем 6 тысяч километров от Украины. Они могут ударить где угодно... Одним только мастерством и дерзостью эти атаки могут быть поставлены в один ряд с рейдом США на Осаму бен Ладена и израильской операцией с пейджерами как одно из крупнейших военных достижений последних лет", - добавил американский сенатор.

Видео дня

Сенатор отметил, что Белый дом пока не спешит поддерживать новый санкционный законопроект. Впрочем, импульс на поле боя после операции "Паутина" может повлиять как на президента Дональда Трампа, так и на скептически настроенных законодателей.

"События повлияют на Белый дом - и, возможно, на некоторых друзей президента здесь", - сказал Блументаль.

Операция "Паутина" - главные новости

1 июня СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу РФ. Уникальная спецоперация получила название "Паутина", ее готовили более полутора лет.

Как сообщал УНИАН, СБУ отработала по четырем военным аэродромам Российской Федерации. "Паутина" была на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". Дроны поразили 41 самолет стратегической авиации РФ.

Сегодня появилось видео того, как начиналась специальная операция Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков в тыловых авиабазах.

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