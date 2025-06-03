Его взгляды на дальнейшее развитие СБС не совпадают с позицией руководства.

Полковник Вадим Сухаревский назвал причину, по которой покидает пост Командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

В заявлении, которое опубликовано в Telegram-канале СБС, военный поблагодарил всех, кто принимал участие в создании этого рода сил. По его словам, за это время им удалось наработать собственные инновационные разработки, провести уникальные и успешные боевые операции, а также ввести новую модель ответственного рекрутинга:

"В то же время на этом этапе наши видения дальнейшего развития СБС расходятся с руководством. Считаю честным и профессиональным решением в этой ситуации завершить свою каденцию на посту командующего СБС. Оставляю должность с глубокой верой в каждого, кто продолжает нести эту идею дальше".

Сухаревский уверен, что Силы беспилотных систем имеют все переспективы превратиться в систему, которая будет формировать новую парадигму войны как для Украины, так и для мира.

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"Как воин и офицер, я остаюсь в строю и продолжаю службу в рядах Вооруженных сил Украины. Как человек - остаюсь преданным идее, которая больше любой должности", - подчеркнул полковник.

Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, в феврале 2024 года Сухаревского назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ по вопросам беспилотных систем. Уже в июне он стал первым командующим вновь созданных Сил беспилотных систем.

Вадим Сухаревский известен как первый офицер ВСУ, который 13 апреля 2014 года открыл огонь по российским боевикам под Славянском. Он имеет звание Герой Украины и Орден Богдана Хмельницкого III степени.

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Сухаревского с должности командующего Сил беспилотных систем ВСУ. Новым главой этого рода войск назначен Роберт Бровди (позывной "Мадьяр").

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