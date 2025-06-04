Он намекнул, что это противоречит планам американского президента Дональда Трампа прекратить войну в Украине.

Удар украинских беспилотников по российским авиабазам со стратегической авиацией увеличил риск эскалации в войне РФ против Украины. Такое мнение высказал спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News. Он считает, что когда под атакой находится национальная система выживания противника, а именно его ядерная триада, тогда "уровень риска возрастает".

Келлог даже добавил, что в этом вопросе невозможно предсказать, как именно отреагирует Кремль. Он подчеркнул, что это именно то, чего власти США пытаются избежать, поскольку достижение этой точки было бы нежелательным.

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Келлог согласился с тем, что психологическое влияние спецоперации "Паутина" гораздо серьезнее, чем материальные потери РФ, вызванные уничтожением бомбардировщиков. Он считает, что украинская спецоперация нанесла огромный ущерб имиджу РФ, показав, что "Украина не собирается сдаваться".

"Украина по сути говорит: "Мы тоже можем играть в эту игру"", - подчеркнул американский чиновник.

Спецоперация Паутина: что надо знать

1 июня СБУ провела масштабную операцию под названием "Паутина", в ходе которой были атакованы дронами главные авиабазы РФ. По результатам атак было поражено более 40 российских бомбардировщиков, которыми россияне атаковали города Украины.

В частности, под удар украинских дронов, которые взлетали прямо из фур, оказались аэродромы Оленья в Мурманской области, Белая - в Иркутской области, Дягилево - в Рязанской, Иваново - в Ивановской.

Ход операции контролировал лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.

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