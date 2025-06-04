Украина настаивает на том, что санкций должно быть больше и они должны быть скоординированы с ЕС.

Украинская делегация в Вашингтоне обсудила с командой Трампа усиление санкций против РФ. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который является членом делегации.

"Мы обсудили в Белом доме, Госдепартаменте и Конгрессе новые санкции против РФ. Они должны бить по больному - энергетике, нефти, банкам. Да, санкции работают. Но их должно быть больше и быстрее. И они должны быть скоординированы с ЕС", - написал Ермак.

Другим вопросом, который подняла Украина в Вашингтоне, является возвращение украинских детей.

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"Мы с командой четко говорим о том, что война России - это не только атаки на военные цели. На Newsmax говорил о том, что это сознательная стратегия уничтожения украинских детей, их судеб, семей и будущего. Россия похитила тысячи украинских детей. Мы предоставили четко идентифицированный список из более 300 детей, которых они должны вернуть. Ждем", - отметил представитель ОП.

Ермак подчеркнул, что сейчас Украина не просто борется, а строит будущее, где не будет места для похитителей детей и убийц наций.

"С США нас объединяет больше, чем партнерство - общее понимание добра и зла", - отметил он.

Визит украинской делегации в США - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера украинская делегация, которую возглавляет первый вице-премьер министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, прибыла в Вашингтон.

Тогда сообщалось, что представители Украины проинформируют США о результатах встреч в Стамбуле 2 июня, о затягивании Россией времени с прекращением огня и переговорами.

Ермак информировал, что планируется говорить об оборонной поддержке и ситуации на поле боя, усилении санкций против России, в частности законопроект сенатора Грэма (речь идет о сенаторе-республиканце Линдси Грэме, который предлагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, покупающих российские энергоносители - УНИАН). Также ожидается, что будет обсуждаться Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое ранее подписали.

По его словам, Украина рассчитывает на поддержку США в вопросе возвращения Россией депортированных украинских детей.

Ермак сообщил, что предусмотрено немало встреч с представителями обеих партий, которые поддерживают Украину и командой президента США Дональда Трампа.

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