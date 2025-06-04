Данию не проинформировали об этом шаге.

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует передать надзор за Гренландией под управление Северного командования, которое отвечает за военные операции в Северной Америке.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на представителя Пентагона и двух знакомых с этим планом собеседников. Сейчас Гренландия, как и Дания и Фарерские острова, находится под юрисдикцией Европейского командования США. Однако уже на этой неделе все может измениться:

"С точки зрения географии, этот шаг имеет определенный смысл. С политической точки зрения, однако, это, безусловно, обеспокоит Европу".

По данным издания, изменение юрисдикции происходит в рамках пересмотра Пентагоном Плана объединенного командования, определяющего зоны ответственности шести географических командующих вооруженных сил.

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Решение создает условия для размещения дополнительных радаров системы "Золотой купол" в Гренландии, расширения сети наблюдательных датчиков, а также лучшей интеграции острова в региональные оборонные планы США и Канады.

В то же время этот шаг фактически оторвет Гренландию от Дании в вопросах, касающихся приоритетности острова в политических дискуссиях в Пентагоне и Белом доме.

Планы США на Гренландию

Напомним, в этом году между США, Данией и Гренландией значительно возросла напряженность из-за желания администрации Дональда Трампа установить контроль над островом.

Президент Трамп вновь заявил о намерении приобрести Гренландию, назвав ее "абсолютной необходимостью" для национальной безопасности США. Он не исключил возможности использования военных или экономических мер для достижения этой цели.

В ответ на действия США Дания объявила об увеличении оборонных расходов в Гренландии на сумму не менее 1,5 миллиарда долларов, чтобы укрепить свое присутствие в Арктике.

Действия США вызвали беспокойство среди союзников по НАТО и в Европейском Союзе. Дания стремится привлечь Альянс к усилению безопасности в Арктике и расширить компетенции Гренландии во внешней политике и политике безопасности

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