Россия до сих пор не ответила на предложения Украины о прекращении огня.

Накануне второй встречи представителей Украины и России в Стамбуле Москва получила от Киева документ, где было изложено видение украинской стороны относительно завершения войны. Но никакого ответа российская сторона не предоставила, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России", – написал он в соцсети Х.

Министр подчеркнул, что каждый день молчания со стороны россиян демонстрирует желание Москвы продолжать войну против Украины. Более того, вместо ответа на конструктивные предложения украинской стороны, Россия выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к установлению мира.

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"Это противоречит предыдущим обещаниям России, в том числе Соединенным Штатам, что на этой неделе в Стамбуле она предложит что-то реалистичное и выполнимое. Из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными. Мы приветствуем прогресс в этой сфере, но можно было бы достичь гораздо более ощутимых результатов во всех сферах, если бы россияне отвечали на конструктивность Украины", – продолжил глава МИД.

Сибига также отметил, что Россия отвергает любые содержательные форматы прекращения огня. По его словам, это является достаточным основанием для того, чтобы партнеры Украины уже сейчас ввели против страны-агрессора новой санкционные ограничения.

"Мы должны положить конец убийствам. И если нынешние встречи не дадут такого результата и не будут способствовать достижению мира, становится все более очевидным, что необходима встреча лидеров", – резюмировал министр иностранных дел.

Переговоры с Россией

Как известно, первая за последние несколько лет прямая встреча представителей Украины и РФ состоялась в Стамбуле 16 мая. Хотя об этой встрече заговорил правитель России Путин, сам диктатор на нее не приехал.

Тогда Россия выдвинула ряд абсурдных требований – в частности, там потребовали, чтобы Украина фактически отдала России Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую область и не выдвигала претензий на Крым. Кроме того, не обошлось без угроз в адрес некоторых членов украинской делегации. Однако тогда также договорились об обмене пленными, в результате чего в Украину из плена вернулись тысяча наших военных.

Вторая встреча делегаций состоялась в Стамбуле 2 июня. Произошло это на следующий день после масштабной атаки дронов по российским аэродромам – речь идет об операции СБУ под названием "Паутина". Ультимативные требования РФ никуда не делись. Без угроз тоже не обошлось. Россияне пригрозили срывом переговоров, если повторятся операции вроде "Паутины".

Кроме того, в России уже успели выдвинуть условия для третьего раунда переговоров с Украиной. В Госдуме РФ заявили, что новая встреча может состояться уже через несколько недель, но при условии, если Украина не будет атаковать российские объекты и согласится на краткосрочное перемирие на отдельных участках фронта.

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