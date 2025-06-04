Людей предупредили, как надо вести себя в таких случаях.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике можно встретить оленя благородного - одного из самых известных видов в Европе и Азии.

На Facebook-странице заповедника сообщается, что сейчас их специалисты все чаще наблюдают самок оленя, которые уже выводят потомство. Во время одной из экспедиций удалось поймать уникальный момент: под ветвями кустов тихо притаился маленький олененок.

Мамы поблизости не было видно, но малыш, кажется, знал - она где-то рядом и пристально следит за всем вокруг. В посте отмечается, что это типичное для детенышей оленя поведение:

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"Они прячутся в траве или под кустами, сливаясь со средой, а мама возвращается лишь время от времени, чтобы покормить. Это естественная защита от хищников и других негативных факторов и нам, людям, важно помнить: не касаться, не пугать, не вмешиваться!".

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