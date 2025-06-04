Там пригрозили дальнейшими ударами по украинским городам и полным уничтожением власти в стране.

Россия хочет полного уничтожения Украины, именно поэтому не заинтересована в нормальных мирных переговорах и окончании войны.

К такому выводу пришли в Институте по изучению войны (ISW), проанализировав заявления Дмитрия Медведева, заместителя председателя совбеза РФ. В частности, он заявил, что переговоры в Стамбуле нужны РФ "для скорейшей победы и полного уничтожения" украинской власти, а не для "компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях".

Аналитики ISW также обратили внимание и на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова. Вчера он сказал, что Стамбульский меморандум России направлен на "устранение первопричин" войны в Украине и призвал не ожидать "мгновенных решений" от очередного раунда переговоров. Песков намекнул, что ждать встречи российского диктатора с американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским не стоит, ведь для того, чтобы такая встреча сбылась, надо выполнить ряд условий.

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В Институте констатировали, что несмотря на участие делегации Кремля в переговорах, российские чиновники не показали готовности к компромиссу по любому из своих требований о прекращении войны против Украины.

В ISW констатировали, что РФ продолжает добиваться полной капитуляции Украины, и это будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор верит в свою победу над Украиной военным путем.

Переговоры в Стамбуле

2 июня состоялся второй раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленных с каждой стороны, а также о передаче тел погибших.

Россияне предложили перемирие на 3 дня для обмена телами погибших, тогда как Украина настаивает на полном прекращении огня сроком не менее 30 дней.

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