Оккупанты атаковали город среди ночи.

Ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Харькову, в результате чего в городе начались масштабные пожары.

Как сообщил харьковский мэр Игорь Терехов, по уточненной информации Ситуационного центра, для ударов по Харькову ночью враг применил 9 "шахедов" и две ракеты, тип которых устанавливается.

"На четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе", - детализировал городской голова и добавил, что на местах прилетов работают все соответствующие службы и волонтеры.

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Терехов сообщил также, что россияне нанесли беспилотниками 10 ударов по Харькову, в частности, по Новобаварскому району.

"Еще один БПЛА не разорвался - с ним будут работать взрывотехники", - отметил он.

По пожарам в городе подробные данные предоставил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он сообщил, что в результате ракетных ударов вспыхнул пожар на территории гражданского предприятия. Там повреждено одноэтажное промышленное здание, пострадал 30-летний мужчина.

В результате "прилета" вражеского беспилотника вспыхнул частный дом на площади 100 м.кв.

Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м.кв.

Удары по Харькову

Оккупанты постоянно атакуют город ракетами и дронами. Так, 30 мая ночью Харьков подвергся массированной атаке российских беспилотников, в результате чего 9 человек были ранены, среди которых двое детей. Тогда сообщалось, что россияне выпустили 8 "шахедов" по одному из депо, где проходили ремонт и обслуживание троллейбусы.

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