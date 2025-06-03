Количество имитаторов растет.

Опасность для украинцев представляют не только дроны-камикадзе типа "Shahed", а еще и российские беспилотники-имитаторы.

Об этом в интервью Украинской правде сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, в украинском небе растет количество как ударных беспилотных летательных аппаратов, так и имитационных:

"Мы понимаем, что их 50 на 50 или 40 на 60. Больше летит настоящих. Но имитаторов тоже немало. И они усложняют нам ситуацию в воздухе, перегружая противовоздушную оборону".

По словам Игната, украинские военные сбивают эти дроны, однако чаще они попадают в статистику локально потерянных. Обычно это означает, что имитаторы отработали топливо, зацепились за дерево или сооружение, и упали. Однако иногда даже они оснащены взрывчаткой.

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"Пусть ее несколько сотен граммов или килограмм, но это также может представлять опасность. Поэтому мы каждый раз сообщаем: не трогайте вообще ничего. Говорили, что и ядовитые вещества находили. Действительно, такие факты были, это не какие-то выдумки", - пояснил он.

Дроновые атаки на Украину

Напомним, минувшей ночью оккупанты запустили со своей территории и оккупированного Крыма 112 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов.

Под основным ударом оказались Черниговская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Одесская и Донецкая области.

Обезвредить удалось 75 "шахедов", 15 из них были локально потеряны или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Командование Воздушных сил сообщало о попадании в 11 локациях. По данным военных администраций, оккупанты вызвали разрушения и ранили людей в Харьковской, Черниговской и Одесской областях.

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