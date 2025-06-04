Украина показала, как легко разрушить иллюзию внутренней безопасности.

Через три месяца после слов американского лидера Дональда Трампа о том, что у Украины "нет козырей", президент Владимир Зеленский разыграл руку, которую никто не ожидал.

Как говорится в анализе Axios, операция Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина" нанесла кремлевскому правителю Путину серьезный удар. Провластные блогеры сравнивают ее с Перл-Харбором, а военные эксперты уже успели назвать новым кошмаром для национальной обороны:

"С этим можно согласиться: гениальное использование Украиной недорогих беспилотников имеет огромные последствия не только для будущего этой войны, но и для будущего всех войн".

Пока Москва отказывалась от перемирия на фронте, Вашингтон - отвергал введение новых санкций, а западные партнеры не спешили передавать ВСУ новые средства противовоздушной обороны, Киев пришел к простому выводу: если международное сообщество не поможет в перехвате российских бомбардировщиков в воздухе, то придется уничтожать их на земле.

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В то же время налет дронов на стратегическую авиацию РФ заставил экспертов по нацбезопасности вновь обсуждать угрозу использования коммерческой инфраструктуры, например китайских контейнеровозов в портах Соединенных Штатов Америки, для тайных атак.

Еще в прошлом году Пентагон предупреждал о вероятности разработки КНР пусковой установки, которую можно разместить в обычном грузовом контейнере. Сейчас Украина в режиме реального времени осуществила то, что в американском министерстве обороны моделировали только на бумаге.

Операция "Паутина"

Как известно, масштабная спецоперация Службы безопасности Украины, проведенная 1 июня против российских авиационных баз, стала одной из самых успешных в истории современной войны.

Ее целью было выведение из строя стратегической авиации России, в частности носителей крылатых ракет, которые регулярно атаковали украинские города.

Операция готовилась более полутора лет и включала тщательное планирование и координацию. Атаки были осуществлены с помощью беспилотников, которые вылетали из припаркованных фур, что позволило осуществить удары на большом расстоянии от украинской границы.

Западные эксперты считают, что эта операция может стать переломным моментом в войне, демонстрируя способность Украины наносить удары по стратегическим объектам России.

В Кремле операция вызвала гнев и тревогу, поскольку продемонстрировала уязвимость российского "ядерного" воздушного флота.

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