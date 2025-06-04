Соответствующий проект постановления обнародован на сайте ВР.

В Верховную Раду поступил проект постановления (№13343) об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов Украины. Его инициатором выступил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк. Об этом он сообщил в Telegram.

Также соответствующий проект постановления обнародован на сайте ВР.

"В Парламент внесено мое постановление об увольнении с должности министра финансов Сергея Марченко. Главная причина - полный открытый саботаж проведения таможенной реформы и нарушение уже 5 месяцев нормы закона о запуске прозрачного конкурса на главу Таможни. Второй год подряд срыв установленных законом сроков представления Бюджетной декларации. Как и систематические проблемы с финансированием Бюджета", - отметил он.

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Кроме этого, среди причин Железняк указал, "фактическое согласование всех популистских бюджетных "пожеланий" ОП: от Нацкешбека и финансирования марафона, до выдачи тысячи Зеленского и покупки ядерных реакторов".

Сергей Марченко - что известно о министре

Напомним, Сергея Марченко назначили министром финансов Украины 30 марта 2020 года. Он заменил на посту Игоря Уманского.

С 2002 года политик работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета Министров Украины.

Начиная с 2011 года работал в Координационном центре по внедрению реформ при президенте Украины. В течение 2016-2018 годов был заместителем Министра финансов Украины. До мая 2019 года находился на должности заместителя главы Администрации президента Украины.

Также в 2023 году Сергей Марченко был главой Совета управляющих Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Недавно министр финансов сообщал, что Украина предложила Европе направить часть своего ВВП на ВСУ. Он считает, что помощь украинской армии обезопасит страны ЕС от потенциальной российской агрессии.

"Что мы предлагаем: участие партнеров в финансировании украинских вооруженных сил, и соответственно интеграцию украинской армии в оборонную систему Европы. Расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО", - сказал Марченко.

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