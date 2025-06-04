По словам Кита Келлога, санкции будут для России "обременительными".

США уже подготовили санкции против России, поэтому Конгресс и Белый дом готовы их утвердить. Об этом сообщил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

"На прошлых выходных я говорил с сенатором Линдси Грэмом. Насколько я понимаю, санкции готовы. Проект называется "Закон о санкциях против России 2025 года" (Russian Sanctions Act 2025). И я думаю, что Грэм уже подготовил их и готов применить", - заверил он.

По его словам, новые ограничения будут "достаточно обременительными".

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"Например, таможенная ставка 500% на импорт в США. В Конгрессе и в Белом доме единого мнения по этому вопросу. Россия - нефтяная держава. Большую часть доходов она получает от нефтехимической промышленности. Именно на эту отрасль эти санкции и направлены", - объяснил Келлог.

Санкции против РФ - последние новости

Напомним, спикер Палаты представителей Майк Джонсон поддержал законопроект об адских санкциях против РФ. В частности он хорошо отозвался о законопроекте, который внесли сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

"Есть много членов Конгресса, которые хотят, чтобы мы ввели как можно более строгие санкции против России. И я являюсь сторонником этого", - подчеркнул Джонсон.

В то же время издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении Путина, но колеблется с решением о санкциях. В частности бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер отметил, что скептически относится к тому, что Трамп когда-нибудь применит какие-то серьезные санкции или меры против России.

В свою очередь эксперт Фред Флейтц считает, что глава Белого дома действует взвешенно. По его словам, Трамп сделал все возможное, чтобы решить эту проблему, однако Флейтц предупредил, что наступит время, когда президент США может завершить переговоры и ввести жесткие санкции.

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