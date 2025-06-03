Министр иностранных дел подтвердил, что стороны договорились о следующей встрече.

Делегации Украины и Российской Федерации во время второго раунда переговоров согласились встретиться еще один раз.

Как пишет агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, война в Украине превращается в глобальный конфликт, поскольку на сторону Киева и Москвы встали другие страны. Анкара выступает за прекращение огня и достижение мира.

Турецкий министр отметил, что на второй раунд переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации прибыли подготовленными, встреча прошла в "позитивной" атмосфере:

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"Мы ожидаем, что следующий раунд будет. Обе стороны видят, что объединение усилий приносит пользу. Если принять во внимание нынешние условия и психологическое окружение, психологию войны, то это действительно была встреча на наилучшем возможном уровне. Главное - не выходить из-за этого стола и поддерживать за ним настрой на прекращение огня и мир".

Фидан отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Зеленскому и Путину сообщение о готовности провести их встречу. По его словам, нет другого лидера, которому те доверяют и на которого полагаются:

"Если они встретятся еще несколько раз, если вопрос будет доведен до точки, то лидерам неизбежно придется встретиться друг с другом".

Кроме того, глава МИД отметил, что через несколько месяцев иссякнет военная и финансовая помощь Украине, которую одобрила администрация Джо Байдена. Он говорит, что после этого война может перейти в другую фазу из-за решений, которые будет принимать Трамп.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, 2 июня состоялся второй раунд переговоров между Украиной и Россией. Несмотря на определенные гуманитарные договоренности, стороны оставались на противоположных позициях по ключевым вопросам мирного урегулирования.

Делегации договорились об обмене военнопленных с каждой стороны, а также о передаче тел погибших солдат.

Россия предложила кратковременное перемирие на 2-3 дня для обмена телами погибших, тогда как Украина настаивает на полном прекращении огня сроком не менее 30 дней под международным контролем.

Москва требует от Украины юридического признания аннексии Крыма и четырех украинских регионов. Также оккупанты настаивают на нейтральном статусе Украины, ограничении численности ее вооруженных сил и отмене санкций.

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