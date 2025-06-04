По словам ученого, с потеплением мазут растворяется и "монтируется" в пищевые цепи морской экосистемы.

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области на побережье Черного моря, выбросило большое количество мертвой рыбы, очевидно, это последствия аварии российских нефтяных танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. "На берег лимана Бурнас в нацпарке выбросило черноморскую атерину. В том месте с морской стороны у пролива море-лиман найден выброшенный морем мазут", - подчеркнул ученый.

Он также обнародовал видео, на котором можно увидеть, что погибшей рыбой усеян берег.

По словам Русева, в последние дни работники парка "Тузловские лиманы" обследовали побережье Черного моря в пределах заповедника для выявления участков, на которые могло выбросить мазут. Как пояснил ученый, речь идет о нефтепродуктах, попавших в акваторию из-за аварии российских танкеров в декабре прошлого года в Керченском проливе.

"В пределах нацпарка снова найден участок на 2 км песчаной пересыпи у пролива Тузловские лиманы-Черное море, где море выбросило мазут различных фракций общим весом 1 кг. Он оперативно собран. Мазут был очень мягкий от температуры +30 на песке", - отметил ученый.

Он обратил внимание на тот факт, что нефтепродукты были вместе с морской травой и ракушками. Как уточнил ученый, мощные ветры и подводные течения недавно сорвали морскую траву со дна, где был распространен мазут. Сейчас его выбросило на берег.

Русев предположил, что мазут есть и на других участках побережья Одесской области, но пляжи обследуют не везде. Кроме того, видимо, из-за ветра часть нефтепродуктов занесена песком и теперь просто растворяется или уже растворилась в его толще. Как акцентировал ученый, именно таким образом мазут отравляет песчаные биоценозы - все живые организмы (растения, микроорганизмы и т.д.), обитающие в определенной среде.

Ученый считает, что основная часть мазута, доплывшего с места аварии танкеров в Северо-Западное Причерноморье, с потеплением уже растворяется и "монтируется" в пищевые цепи гидробионтов морской экосистемы и Тузловских лиманов.

"В частности, вероятно негативно повлиял мазут и на атерину, которая погибла и была выброшена на побережье лимана Бурнас у пролива на 2 км песчаной пересыпи", - отмечает ученый.

Авария нефтяных танкеров в Черном море

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива произошла авария двух российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Одно из судов затонуло. Произошел разлив нефтепродуктов, загрязнения были зафиксированы на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ, Керченского полуострова и тому подобное. Из-за аварии загнуло много водоплавающих птиц, млекопитающих.

Руководитель общественной организации "Зеленый лист", эколог Владислав Балинский прогнозировал, что нефтепродукты, вытекшие в Черное море, летом начнет вновь выбрасывать на побережье из-за повышения температуры морской воды. По его мнению, не исключено, что из-за жары в акватории начнутся заморные процессы.

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