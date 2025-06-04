Это была не первая попытка Ли Чжэ Мёна занять пост президента страны.

В Южной Корее прошли досрочные президентские выборы. Победу на них одержал оппозиционер Ли Чжэ Мён.

Как сообщает южнокорейское агентство Yonhap, после подсчета 95% голосов представитель либеральной "Демократической партии" набрал 48,83% голоса избирателей, по сравнению с 42,03%, которые набрал его оппонент от "Народной партии власти" Ким Мун Су. Ким уже признал свое поражение.

Стоит отметить, что на выборах в 2022 году Ли Чжэ Мён уступил Юн Сок Ёлю – он оставался президентом Республики Корея, пока ему не объявили импичмент после скандала с введением военного положения в стране.

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Ли Чжэ Мён – что известно о новом президенте Южной Кореи

Ли Чжэ Мён – не новое лицо на политической арене в Южной Корее. Он был министром труда и губернатором провинции Кёнги.

61-летний политик уже дважды выдвигался на пост президента, однако успеха не имел. Ли известен своей популистской риторикой и обещаниями экономического роста.

Путь Ли Чжэ Мёна не был простым. В частности он является фигурантом расследования о коррупции. Также его обвиняли в злоупотреблении властью.

Во время этой предвыборной кампании он делал акцент на важности связей с США накануне торговых переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Также СМИ писали о том, что при президентстве Ли Чжэ Мёна Республика Корея может резко изменить политику в отношении Китая и КНДР.

Покушение на Ли Чжэ Мёна

В январе 2024 года во время общения с журналистами в Пусане (один из крупнейших городов в Южной Корее), на Ли Чжэ Мёна было совершено покушение. К чиновнику подошел мужчина с просьбой об автографе и ударил его ножом в шею, рассказывает BBC. Ранение не было критическим, но Ли понадобилась операция. После этого предвыборную кампанию он проводил за пуленепробиваемым стеклом и в бронежилете.

Нападавший сказал, что хотел, чтобы Ли никогда не стал президентом. Мужчину приговорили к 15 годам заключения.

Что Ли Чжэ Мён говорил о войне в Украине

Еще во время предыдущей президентской гонки Ли Чжэ Мён нарвался на критику из-за заявления о войне в Украине. Хотя он и осудил нападение на Украину, 25 февраля, на следующий день после начала полномасштабного вторжения РФ, он заявил, что в начале войны виноват украинский лидер:

"Во время президентских дебатов, состоявшихся 25 февраля, Ли Чжэ Мён, кандидат от правящей Демократической партии, высказался некорректно. Он заявил, что Владимир Зеленский, "которому не хватает знаний в политике и дипломатии, спровоцировал Россию. Президент Украины несет ответственность за начало войны"", – вспоминает The Diplomat.

Эти слова быстро разлетелись в соцсетях, и пользователи в основном критиковали заявление Ли. Впоследствии политик извинился за свои слова. Однако многие избиратели сомневались, было ли это извинение искренним, или речь шла больше о попытке не потерять голоса избирателей.

В 2023 году Ли Чжэ Мён критиковал тогдашнего президента Юн Сок Ëля за его слова о возможности рассмотрения передачи оружия Украине. Во время брифинга политик отмечал, что это может нанести вред южнокорейскому бизнесу в России и привести к усилению военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

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