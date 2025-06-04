В прошлом месяце Хегсет все таки присоединился к "Рамштайну, но в виртуальном формате. Однако на этот раз даже такого не будет.

Министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече 50 министров обороны в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что станет первым случаем за три года, когда глава Пентагона пропускает это мероприятие.

Как отметило Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, Хегсет будет находиться в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО завтра, но сегодня его место в контактной группе по обороне Украины займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

При этом, Пентагон объяснил отсутствие своего главы на встрече контактной группы проблемами с расписанием.

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"График поездок Хегсета исключал возможность участия в завтрашней встрече", - сказал пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Напомним, в прошлом месяце Хегсет все таки присоединился к "Рамштайну, но в виртуальном формате.

США и Рамштайн

Великобритания и Германия взяли на себя руководство группой в феврале после того, как Хегсет заявил, что США больше не будут играть главную роль в ежемесячных встречах, учрежденных тогдашним министром обороны Ллойдом Остином в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

При этом администрация президента Дональда Трампа продолжает поставлять оружие и оборудование в Украину в рамках пакета помощи на сумму $61 млрд, установленного бывшим президентом Джо Байденом.

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