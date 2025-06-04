Продать доллар можно в среднем по курсу 41,23 грн, а евро - 47,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 июня, подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 10 копеек и составляет 47,75 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривень за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,48 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 4 июня, составляет 105 387 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 383 620 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Аналитик Алексей Козырев спрогнозировал, что курс доллара в Украине до конца текущей недели будет находиться в пределах 41,1- 41,9 грн/долл., а в обменниках - от 41,2 до 41,8 грн/долл. Котировки доллара на межбанке 2-6 июня, по его прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,30 до 41,75 гривни.

Согласно прогнозу аналитика, курс евро будет находиться в пределах коридора 46,20-48 грн/евро, а в обменниках - от 46,30 до 47,90 гривни.

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