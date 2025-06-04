Цены на капусту нового урожая обвалились: столько уже стоит килограмм в Украине

Несмотря на падение цен, овощ в среднем в 3 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на капусту нового урожая в Украине стремительно падают. Удешевление овоща связывают с сезонным увеличением предложения на фоне скромного спроса.

Проект EastFruit пишет, что, по словам экспертов, цены на капусту снижаются, потому что увеличились объемы предложения овоща урожая 2025 года на фоне стабилизации погоды после периода сильных дождей с грозами и градом. Кроме того, фермеры обеспокоены качеством капусты, которое снижается из-за повышенной влажности.

Таким образом, производители предлагают капусту нового урожая по 13-22 грн/кг ($0,31-0,53/кг), что в среднем на 38% дешевле, чем неделей раннее.

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В то же время, несмотря на обвал цен на капусту, овощ в среднем в 3 раза дороже, чем в начале июня 2024 года.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В сетях, которые проанализировал УНИАН, капусту продают со скидками.

Так, в Varus овощ можно купить по 29,90 грн/кг.

В Сильпо капусту продают по 34,80 грн/кг.

А в АТБ ее отдают по 19,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта до осени

Директор Львовского департамента агропромышленного развития Людмила Гончаренко отметила, что украинцам стоит готовиться к подорожанию овощей, ягод и фруктов к концу лета из-за весенних заморозков.

По ее словам, сильнее всего от непогоды пострадали ранние овощи, рапс и особенно ягодно-плодовая группа, в частности, смородина, голубика, черешни, сливы, вишни. При этом она указала, что только на клубнике потери в некоторых хозяйствах составили до 50%.

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