Россияне хотят создать многоразовую двухступенчатую ракету-носитель среднего класса.

Разработка перспективной ракеты на метане "Амур-СПГ" с первой возвращающейся ступенью займет 2,5 года. Об этом со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Баканова сообщают пропагандистские российские СМИ.

"Я думаю, что нам на полноценную отработку... чтобы это была не сырая технология, 2,5 года нам точно нужно, поэтому в конце 2027 года - начало 2028-го - это тот срок, в который мы будем целиться", - говорится в заявлении Баканова.

Это не первое публичное заявление о разработке российской многоразовой ракеты-носителя.

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Зимой бывший руководитель Роскосмоса заявил, что россияне уже начали создание космического ракетного комплекса "Амур-СПГ". Тогда планировали завершить разработку к 2030 году.

"Амур-СПГ" - справка УНИАН

"Амур-СПГ" должна стать многоразовой двухступенчатой ракетой-носителем среднего класса. Разработчиком выступает ракетно-космический центр "Прогресс". Стартовый стол будет располагаться на космодроме "Восточный".

По данным из открытых источников, ракета получит метановый двигатель РД-0169.

Предполагается, что многоразовая ступень будет снижаться в район посадочной площадки, маневрировать для точного приземления, а затем откроет посадочные штанги и совершит мягкую посадку.

Стоит сказать, что Маск реализовал эту схему много лет назад. Ракета Falcon 9 получила многоразовую первую ступень, которая действительно работает и помогает удешевлять запуски.

Недавно компания Маска установила новый рекорд многократного использования своего носителя, что в очередной раз подтвердило его надежность.

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