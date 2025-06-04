Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 июня, снизился на 10 копеек и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел также на 10 копеек и составляет 47,80 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 46,80 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду не изменился и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 4 июня, снизился на 23 копейки - до 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. В то же время курс наличного евро сегодня составляет 47,48 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

Национальный банк Украины установил 4 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс евро установлен на уровне 47,43 гривни за единицу иностранной валюты, то есть украинская национальная валюта укрепилась на 7 копеек.

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