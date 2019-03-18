Анджелина Джоли уходит из кино: СМИ назвали причину

Знаменитость хочет уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и попробовать сделать карьеру театральной актрисы.

Голливудская звезда Анджелина Джоли приняла окончательное решение завершить карьеру в киноиндустрии.

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Как сообщило издание National Enquirer, Джоли приняла решение не только переехать из города, в котором она родилась и прожила всю жизнь, но и проститься со своей работой. Как рассказала подруга голливудской звезды, знаменитость хочет уехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и попробовать сделать карьеру театральной актрисы, пишет "Сегодня".

Как утверждает приятельница Джоли, когда Анджелина, наконец, официально завершит свой бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, она хочет начать жизнь "с чистого листа". К этому решению ее подтолкнуло еще и то, что в Голливуде их общие с бывшим мужем знакомое встали на сторону Брэда. И Анджелина постоянно чувствует их неодобрение.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети показали первый постер к новой части фильма "Малефисента" с Анджелиной Джоли.