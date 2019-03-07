В сети показали первый постер к новой части фильма "Малефисента" с Анджелиной Джоли

Стало известно, что картина выйдет на большой экран осенью 2019 года.

На официальной странице Disney в Instagram появился первый постер ко второй части фантастической киноленты "Малефисента".

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Стало известно, что картина выйдет на большой экран осенью 2019 года, а не 2020, как уверяли ранее. Стоит добавить, что первые кадры со съемок появились в сети еще в мае 2018 года.

Также известно, что вторая часть будет называться "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil).