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В сети показали первый постер к новой части фильма "Малефисента" с Анджелиной Джоли

10:46, 07 марта 2019
Мир
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Вторая часть будет называться "Малефисента: Владычица тьмы" / скриншот

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Стало известно, что картина выйдет на большой экран осенью 2019 года, а не 2020, как уверяли ранее. Стоит добавить, что первые кадры со съемок появились в сети еще в мае 2018 года.

Также известно, что вторая часть будет называться "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil).

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Теги: #Анджелина Джоли Малефисента